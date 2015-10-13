Президент Франции: Проблема "Мистралей" была успешно решена совместно с Россией

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ "Проблемы, связанные с расторжением контракта по двум кораблям класса "Мистраль", построенным по заказу России, были успешно решены в ходе переговоров с российской стороной".

Об этом заявил президент Франции Франсуа Олланд во время посещения в городе Сен-Назер верфей французской судостроительной компании STX.

"Хочу отчитаться перед вами - все проблемы по "Мистралям" были успешно урегулированы в ходе переговоров с Россией", - сказал Олланд на встрече с работниками верфи.