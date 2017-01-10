 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент Франции: Новый курс ЕС должен быть определен на встрече в марте

    Олланд: Римская встреча должна четко показать то направление, в котором мы хотим продвигаться вперед

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Новый курс развития Европейского сообщества следует определить на предстоящей в марте в Риме встрече представителей страны сообщества. 

    Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Франции Франсуа Олланд по итогам переговоров, прошедших в Елисейском дворце с премьер-министром Италии Паоло Джентилони.

    "В марте этого года в Риме пройдет встреча представителей стран ЕС, посвященная 60-летию Римского договора. Нам следует воспользоваться этой возможностью для того, чтобы начать новый этап в строительстве Евросоюза", - сказал Олланд.

    "Мы надеемся, что наш с Италией выбор в этом вопросе поддержит и Германия. Римская встреча должна четко показать то направление, в котором мы хотим продвигаться вперед", - подчеркнул французский президент.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi