    Президент Франции не собирается уходить со своего поста

    Другие страны
    • 13 октября, 2025
    • 12:46
    Президент Франции не собирается уходить со своего поста

    Президент Франции Эмманюэль Макрон при прибытии в Египет заявил, что продолжит обеспечивать стабильность в стране, игнорируя неоднократные призывы оппозиции уйти в отставку. В Египте Макрон примет участие в "Саммите мира по Ближнему Востоку", который стартует сегодня.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

    "Никогда не забывайте, что мандат, данный вам французским народом, - служить, служить и служить, давать ответы на вопросы простых французов и делать все возможное для независимости Франции. Это единственное, что имеет значение. Остальное - дело правительства... Я продолжу обеспечивать стабильность", - отметил он.

    По его словам, политические силы, сыгравшие роль в отставке премьера Себастьена Лекорню, "несут полную ответственность за этот беспорядок".

    Отметим, что его второй и последний срок на данном посту истекает в 2027 году.

