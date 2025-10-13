Президент Франции не собирается уходить со своего поста

Президент Франции Эмманюэль Макрон при прибытии в Египет заявил, что продолжит обеспечивать стабильность в стране, игнорируя неоднократные призывы оппозиции уйти в отставку. В Египте Макрон примет участие в "Саммите мира по Ближнему Востоку", который стартует сегодня.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

"Никогда не забывайте, что мандат, данный вам французским народом, - служить, служить и служить, давать ответы на вопросы простых французов и делать все возможное для независимости Франции. Это единственное, что имеет значение. Остальное - дело правительства... Я продолжу обеспечивать стабильность", - отметил он.

По его словам, политические силы, сыгравшие роль в отставке премьера Себастьена Лекорню, "несут полную ответственность за этот беспорядок".

Отметим, что его второй и последний срок на данном посту истекает в 2027 году.