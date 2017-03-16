Президент Франции назвал терактом взрыв в парижском офисе МВФ

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Президент Франции Франсуа Олланд назвал терактом взрыв в парижском офисе Международного валютного фонда (МВФ), сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Мы столкнулись с терактом, нет другого слова, когда речь идет о взрывном устройстве в посылке", - заявил Олланд в ходе поездки в Тулон.

По его словам, власти сделают все возможное, чтобы найти и наказать виновных.

В результате взрыва конверта в офисе МВФ в Париже пострадал один человек.