Президент Финляндии заявил, что его страна решила подать заявку на членство в НАТО

Президент Финляндии заявил, что его страна приняла решение подать заявку на членство в НАТО.
"Сегодня президент и комитет по внешней политике и политике безопасности решили, что Финляндия подаст заявку на членство в НАТО", - сказал он.
В свою очередь премьер-министр Санна Марин проинформировала, что теперь правительство представит свое заключение в парламент. "Наше решение историческое. Самое главное - это безопасность Финляндии и наших граждан. Это решение укрепляет безопасность и сотрудничество стран Северной Европы", - утверждала она.
В понедельник решение о вступлении в альянс обсудят и, как ожидается, одобрят в высшем законодательном органе республики.