    • 04 сентября, 2025
    • 19:36
    Президент Финляндии: США и Европа рассмотрят санкции против российских нефти и газа

    Президент США Дональд Трамп в ходе беседы с европейскими лидерами предложил США и Европе действовать сообща в отношении дальнейших санкций против России.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в беседе с журналистами.

    "Подход Трампа заключался в том, что мы должны действовать сообща в отношении политики санкций и сейчас искать способы, в частности, остановить военную машину России экономическими средствами,- сказал Стубб после беседы с европейскими союзниками и президентом США Дональдом Трампом. - В этом случае есть две цели, а именно нефть и газ".

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и ближайшие советники президента США Дональда Трампа обсудят вопрос санкций в течение ближайших 24 часов.

    Сегодня в Париже прошла встреча лидеров Франции, Дании, Польши, Финляндии, Еврокомиссии по вопросу гарантий безопасности Украины.

