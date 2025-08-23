О нас

Президент Финляндии: Путин совершил крупнейшую геополитическую ошибку и Европа объединилась

Другие страны
23 августа 2025 г. 17:11
Вступление Финляндии и Швеции в НАТО является прямым следствием нападения России на Украину.

Как передает Report, об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью местному агентству Ykkösaamu.

По его словам, президент США Дональд Трамп "пробудил" Европу в сфере внешней политики, а российский лидер Владимир Путин – больше в сфере политики безопасности.

"Но если мы посмотрим на оборонные расходы НАТО, Европа готовится к худшему из-за Путина. Но в то же время, выражаясь дипломатично, Трамп довольно хорошо давил на Европу, чтобы она увеличила свои оборонные расходы", - сказал политик.

По словам Стубба, Путин совершил крупнейшую геополитическую ошибку новейшей истории, начав войну в Украине.

"Ни одна из целей, которые Путин поставил перед собой, не была достигнута. Путин объединил Европу, расширил НАТО за счет Финляндии и Швеции, фактически увеличил оборонные расходы НАТО с двух до пяти процентов", - заявил он.

Президент Финляндии также считает, что Путин боится, что Россию не будут воспринимать как великую державу, если он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Стубб отметил, что встреча на Аляске не прошла так, как надеялись европейские лидеры, но после нее удалось перевести ситуацию к обсуждению гарантий безопасности.

"На встрече специального посланника США Стива Виткоффа и Путина чуть более двух недель назад был сделан шаг назад, затем в переговорах между Европой и Трампом был сделан шаг вперед, на Аляске был сделан шаг назад, а в понедельник в Вашингтоне снова шаг вперед, и теперь мы пытаемся поддерживать этот импульс в течение следующих недель", - отметил политик.

