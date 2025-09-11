Президент Финляндии прибыл в Украину
- 11 сентября, 2025
Президент Финляндии Александр Стубб прибыл с визитом в Украину .
Как передает Report об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в соцсетях.
"Вместе с министром иностранных дел Андреем Сибигой встретили в начале визита в Украину президента Финляндии Александра Стубба", - написал Ермак.
Ермак сообщил, что в центре переговоров президента Украины Владимира Зеленского с лидером Финляндии находятся вопросы безопасности, евроинтеграции, инвестиции в инфраструктуру, а также гарантии безопасности для Киева. По его словам, стороны также обсудят усиление давления на Россию, санкционную политику и важность установления устойчивого мира.
