Президент Финляндии прибыл в Украину

Президент Финляндии Александр Стубб прибыл с визитом в Украину .

Как передает Report об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в соцсетях.

"Вместе с министром иностранных дел Андреем Сибигой встретили в начале визита в Украину президента Финляндии Александра Стубба", - написал Ермак.

Ермак сообщил, что в центре переговоров президента Украины Владимира Зеленского с лидером Финляндии находятся вопросы безопасности, евроинтеграции, инвестиции в инфраструктуру, а также гарантии безопасности для Киева. По его словам, стороны также обсудят усиление давления на Россию, санкционную политику и важность установления устойчивого мира.