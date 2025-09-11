Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    Президент Финляндии прибыл в Украину

    Другие страны
    • 11 сентября, 2025
    • 12:37
    Президент Финляндии прибыл в Украину

    Президент Финляндии Александр Стубб прибыл с визитом в Украину .

    Как передает Report об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в соцсетях.

    "Вместе с министром иностранных дел Андреем Сибигой встретили в начале визита в Украину президента Финляндии Александра Стубба", - написал Ермак.

    Ермак сообщил, что в центре переговоров президента Украины Владимира Зеленского с лидером Финляндии находятся вопросы безопасности, евроинтеграции, инвестиции в инфраструктуру, а также гарантии безопасности для Киева. По его словам, стороны также обсудят усиление давления на Россию, санкционную политику и важность установления устойчивого мира.

    Finlandiya Prezidenti Ukraynada səfərdədir

