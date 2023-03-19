Президент Финляндии не считает предательством вступление в НАТО без Швеции

Шансы Швеции стать членом НАТО не ослабли, несмотря на то, что Финляндия, похоже, вступит в Североатлантический альянс раньше.

Шансы Швеции стать членом НАТО не ослабли, несмотря на то, что Финляндия, похоже, вступит в Североатлантический альянс раньше.

Как передает Report, об этом заявил в интервью шведскому телеканалу SVT президент Финляндии Саули Ниинистё.

Он считает, что Финляндия не предала Швецию, согласившись на раздельное вступление.

"Мы должны были отказаться от ратификации Турции? Это звучит довольно странно. Если бы мы сказали Анкаре "нет", ситуация была бы очень сложной", - отметил он.

По его словам, Швеция и Финляндия "идут рука об руку, но ратификация членства Финляндии в НАТО находится в руках Турции и Венгрии". Ниинистё ожидает, что Финляндия сможет стать полноправным членом НАТО в лучшем случае через несколько недель.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам встречи с Ниинистё сообщил, что Анкара начинает процесс ратификации членства Финляндии в НАТО. При этом к Швеции у Анкары остаются претензии. Турецкие власти считают, что Швеция не выполнила условия по меморандуму и "раскрыла объятия терроризму".