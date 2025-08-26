Президент Финляндии: Надеюсь, терпение Трампа к России иссякнет

Стабб: Надеюсь, терпение Трампа иссякнет

Президент Финляндии Александр Стубб надеется, что из-за войны в Украине терпение президента США Дональда Трампа к России "иссякнет".

Как сообщает Report со ссылкой на финский общественный вещатель Yle, об этом Стубб заявил на пресс-конференции в Хельсинки перед конференцией послов страны.

Отвечая на вопрос о ходе мирных переговоров по Украине, Стубб ответил: "Надеюсь, что терпение президента США Дональда Трампа к России иссякнет".

"Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы достичь прочного мира. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы Украина сохранила свое самоопределение и территориальную целостность, насколько это возможно", - добавил он.

По мнению Стубба, президента РФ Владимира Путина можно вынудить заключить мир только путем введения пошлин для стран, которые продолжают торговать с Россией или помогать российской военной промышленности.

"Единственные, кто может убедить Путина заключить мир, скорее всего, находятся на Востоке, а не на Западе", - добавил президент Финляндии.

Как сообщалось, 25 августа Стубб заявил, что требования Путина по Украине являются типичной российской переговорной тактикой и не могут быть выполнены с практической точки зрения.