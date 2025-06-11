Президент Финляндии исключил отправку военных в Украину

Хельсинки не будет направлять в Украину военных в случае достижения договоренности о прекращения огня.

Хельсинки не будет направлять в Украину военных в случае достижения договоренности о прекращения огня.

Как передает Report, об этом заявил президент Финляндии Александер Стубб в интервью японскому телеканалу NHK.

"На данный момент планов по отправке военных нет", - сказал он.

По словам политика, его страна должна "заниматься сдерживанием на северо-востоке Европы".

Ранее спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявлял, что Вашингтон обсуждает план урегулирования российско-украинского конфликта, согласно которому к западу от Днепра будут располагаться силы сдерживания. По его словам, в их состав войдут контингенты четырех европейских стран: Великобритании, Польши, Франции и ФРГ.