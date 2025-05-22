Президент Финляндии: Европа стала посредником в переговорах по Украине

Европа теперь играет роль посредника в переговорах о российско-украинском урегулировании.

Европа теперь играет роль посредника в переговорах о российско-украинском урегулировании.

Как передает Report, об этом заявил в интервью изданию Yle президент Финляндии Александр Стубб.

"Посредников стало больше: раньше только США выступали в этой роли, теперь и Европа участвует . США не отказались от своей посреднической роли в этом конфликте", - сообщил он.

По словам Стубба, ситуация в контексте участия в переговорах для Европы складывается удачно, и ей бы хотелось присоединиться к обсуждению прекращения боевых действий и будущего мирного соглашения.