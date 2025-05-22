О нас

Президент Финляндии: Европа стала посредником в переговорах по Украине

Президент Финляндии: Европа стала посредником в переговорах по Украине Европа теперь играет роль посредника в переговорах о российско-украинском урегулировании.
Другие страны
22 мая 2025 г. 00:42
Президент Финляндии: Европа стала посредником в переговорах по Украине

Европа теперь играет роль посредника в переговорах о российско-украинском урегулировании.

Как передает Report, об этом заявил в интервью изданию Yle президент Финляндии Александр Стубб.

"Посредников стало больше: раньше только США выступали в этой роли, теперь и Европа участвует . США не отказались от своей посреднической роли в этом конфликте", - сообщил он.

По словам Стубба, ситуация в контексте участия в переговорах для Европы складывается удачно, и ей бы хотелось присоединиться к обсуждению прекращения боевых действий и будущего мирного соглашения.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Finlandiya Prezidenti: Avropa Ukrayna danışıqlarında vasitəçi olub

Экслюзивные новости

Дорин Жунгиету: Молдова заинтересована в производстве биогаза совместно с Азербайджаном
Дорин Жунгиету: Молдова заинтересована в производстве биогаза совместно с Азербайджаном
20 мая 2025 г. 17:41
Молдова приглашает Азербайджан принять участие в аукционах на строительство объектов ВИЭ
Молдова приглашает Азербайджан принять участие в аукционах на строительство объектов ВИЭ
20 мая 2025 г. 16:52
Министр энергетики Молдовы: Единая тарифная политика сделает SGC еще более привлекательным - ИНТЕРВЬЮ
Министр энергетики Молдовы: Единая тарифная политика сделает SGC еще более привлекательным - ИНТЕРВЬЮ
20 мая 2025 г. 12:22
Представитель президента Азербайджана по климату примет участие на AIF2025
Представитель президента Азербайджана по климату примет участие на AIF2025
19 мая 2025 г. 10:46
Мухаммад Насар: Борьба с изменением климата в числе приоритетов ФАО в Азербайджане
Мухаммад Насар: Борьба с изменением климата в числе приоритетов ФАО в Азербайджане
16 мая 2025 г. 12:49
Министр сельского хозяйства: Латвия заинтересована в прямых поставках агропродукции из Азербайджана
Министр сельского хозяйства: Латвия заинтересована в прямых поставках агропродукции из Азербайджана
14 мая 2025 г. 15:33
Глава VINEN: Ханой и Баку максимально быстро решат логистические и визовые вопросы для развития бизнес-связей
Глава VINEN: Ханой и Баку максимально быстро решат логистические и визовые вопросы для развития бизнес-связей
13 мая 2025 г. 12:01
Министр туризма Венесуэлы посетит с визитом Азербайджан
Министр туризма Венесуэлы посетит с визитом Азербайджан
13 мая 2025 г. 09:45
Заседание МПК Азербайджан–Латвия пройдет осенью
Заседание МПК Азербайджан–Латвия пройдет осенью
8 мая 2025 г. 16:48
Словения изучает перспективы автоматизации производств с Азербайджаном
Словения изучает перспективы автоматизации производств с Азербайджаном
7 мая 2025 г. 16:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi