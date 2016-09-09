Президент Филиппин: Я никогда не оскорблял Обаму

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Президент Филиппин Родриго Дутерте утверждает, что не делал никаких заявлений в адрес главы Белого дома Барака Обамы. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление Дутерте сделал cегодня в индонезийской столице Джакарте, куда он прибыл с первым зарубежным визитом.

"Вы можете проверить, я никогда не делал никаких заявлений в его адрес", - сказал президент Филиппин.

Таким образом он прокомментировал недавний инцидент на пресс-конференции в городе Давао, когда он оскорбил Обаму и пообещал высказать много нелицеприятных слов в его адрес "на полях" саммита США-АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) и Восточноазиатского саммита, которые прошли на этой неделе в Лаосе. После данного заявления американская администрация сообщила об отмене запланированной ранее двусторонней встречи глав государств.