Президент ФИФА подарил Трампу красную и жёлтую карточки - ВИДЕО

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/Президент ФИФА Джанни Инфантино подарил американскому лидеру Дональду Трампу красную и жёлтую карточки. Об этом сообщает Fox News, передает Report.

«Это может быть полезно для вас. Судьи в футболе имеют жёлтые и красные карточки. Жёлтая карточка — это предупреждение», — сказал Инфантино, достав после этого красную и добавив, что она нужна, «если вы хотите вышвырнуть кого-нибудь». Трамп при этом заявил, что ему «это нравится», показав красную карточку журналистам перед ним.