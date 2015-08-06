​Президент Египта примет участие в открытии нового Суэцкого канала

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ В Египте в четверг пройдет торжественное открытие нового 72-километрового Суэцкого канала, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Старт церемонии даст лично президент АРЕ Абдель Фаттах ас-Сиси, который проведет яхту "Аль-Махруса" по новому руслу рядом с портом Исмаилия, где соберутся иностранные гости. За яхтой проследует флагман ВМС фрегат "Тахия Маср". Помимо морского запланирован и воздушный парад.

Египет ожидает прибытия делегаций из 50 государств.

В момент открытия нового канала - исторического события для Египта и мировой торговли - все суда, находящиеся в морях и гаванях, одновременно дадут приветственный гудок.

Новый канал прорыт всего за год в результате реализации амбициозного проекта стоимостью 8 млрд. долларов США. Он удвоит пропускную способность Суэцкого канала с 49 до 97 судов в день за счет возможности их одновременного прохождения во встречных направлениях - по старому и новому руслу.

Эксплуатация уникального гидротехнического сооружения, наравне с туризмом, является основным источником валютных поступлений в египетскую казну и приносит ежегодный доход в 5 млрд. долларов. Правительство рассчитывает к 2023 году утроить выручку за счет создания логистического хаба и индустриальных зон на прилегающей территории.

Сообщается, что свыше 10 тыс. стражей порядка будут обеспечивать безопасность во время церемонии.