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    Президент Египта посетит Шарм-эль-Шейх для проверки мер безопасности

    Президент проведет совещание для обсуждения последствий крушения российского самолета в Северном Синае

    Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси намерен приехать в курортный город Шарм-эль-Шейх для проверки организованных там мер безопасности, сообщает Report cо ссылкой на издание Ahram.

    Президент проведет совещание для обсуждения последствий крушения российского самолета в Северном Синае, а также кризиса в туристической отрасли страны.

    В сообщении говорится, что в городе в связи с прибытием президента введены беспрецедентные меры безопасности.

    По данным издания, главу Египта в ходе поездки будут сопровождать министр туризма страны, губернатор Южного Синая, а также глава международного аэропорта Шарм-эль-Шейха.

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