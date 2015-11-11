Президент Египта посетит Шарм-эль-Шейх для проверки мер безопасности

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси намерен приехать в курортный город Шарм-эль-Шейх для проверки организованных там мер безопасности, сообщает Report cо ссылкой на издание Ahram.

Президент проведет совещание для обсуждения последствий крушения российского самолета в Северном Синае, а также кризиса в туристической отрасли страны.

В сообщении говорится, что в городе в связи с прибытием президента введены беспрецедентные меры безопасности.

По данным издания, главу Египта в ходе поездки будут сопровождать министр туризма страны, губернатор Южного Синая, а также глава международного аэропорта Шарм-эль-Шейха.