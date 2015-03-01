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    ​Президент Египта обсудил с новым королем Саудовской Аравии кризис на Ближнем Востоке

    В ходе переговоров стороны обсудили усиление двусторонних отношений

    Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси встретился с новым королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдуль Азизом, с которым обсудил кризис на Ближнем Востоке.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на египетские СМИ.

    В ходе переговоров стороны обсудили усиление двусторонних отношений, а также вопросы безопасности в связи с ситуацией в Йемене.

    Как отмечается, король Саудовской Аравии нарушил протокол, встретив своего коллегу в аэропорту.

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