​Президент Египта обсудил с новым королем Саудовской Аравии кризис на Ближнем Востоке

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси встретился с новым королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдуль Азизом, с которым обсудил кризис на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на египетские СМИ.

В ходе переговоров стороны обсудили усиление двусторонних отношений, а также вопросы безопасности в связи с ситуацией в Йемене.

Как отмечается, король Саудовской Аравии нарушил протокол, встретив своего коллегу в аэропорту.