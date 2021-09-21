Президент Чили призвал ООН вмешаться в ситуацию с положением женщин в Афганистане

Международное сообщество и ООН не могут бездействовать перед лицом серьезных нарушений прав женщин в Афганистане

Международное сообщество и ООН не могут бездействовать перед лицом серьезных нарушений прав женщин в Афганистане.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Чили Себастьян Пиньера, выступая во вторник на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Агрессия против женщин в Афганистане - это агрессия против всех женщин в мире. И мы не можем, ООН не может, зная это, сидеть сложа руки, парализованная бюрократическими ограничениями или политическими разногласиями в Совете Безопасности. Мы должны работать вместе, чтобы защитить их и в полной мере вернуть им их права и свободы", - сказал Пиньера в видеообращении.

Он добавил, что ситуация с положением женщин в Афганистане касается "всего человечества".

"Женщины в Афганистане находятся в особенно опасной ситуации. Сейчас там к власти вернулись те, кто еще в недавнем прошлом хотел запретить им получать образование, хотел насильно выдавать их замуж, гарантировать безнаказанность виновным в сексуальных преступлениях и лишить их прав и свобод", - считает президент Чили.