    Президент Чехии прибыл в Киев

    Другие страны
    • 16 января, 2026
    • 13:03
    Президент Чехии прибыл в Киев

    Президент Чехии Петр Павел прибыл в столицу Украины Киев.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил министр иностранных дел страны Андрей Сибига.

    "Сегодня утром я имел честь приветствовать президента Чехии в Киеве. Мы с нетерпением ждем содержательных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским с целью развития нашего стратегического партнерства, оборонного сотрудничества и миротворческих усилий", - отметил Сибига.

