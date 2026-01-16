Президент Чехии прибыл в Киев

Президент Чехии Петр Павел прибыл в столицу Украины Киев.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил министр иностранных дел страны Андрей Сибига.

"Сегодня утром я имел честь приветствовать президента Чехии в Киеве. Мы с нетерпением ждем содержательных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским с целью развития нашего стратегического партнерства, оборонного сотрудничества и миротворческих усилий", - отметил Сибига.