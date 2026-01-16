İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Çexiya Prezidenti Kiyevdədir

    Digər ölkələr
    • 16 yanvar, 2026
    • 13:07
    Çexiya Prezidenti Kiyevdədir

    Çexiya Prezidenti Petr Pavel Ukraynanın paytaxtı Kiyevə gəlib.

    "Report"un Ukrayna KİV-lərinə istinadən məlumatına görə, bunu ölkənin xarici işlər naziri Andrey Sibiqa bildirib.

    "Bu gün səhər mən Çexiya Prezidentini Kiyevdə salamlamaq şərəfinə nail oldum. Biz Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ilə strateji tərəfdaşlığımızın inkişafı, müdafiə əməkdaşlığı və sülh səyləri məqsədilə məzmunlu danışıqları səbirsizliklə gözləyirik", - deyə Sibiqa qeyd edib.

    Rusiya-Ukrayna müharibəsi Çexiya Andrey Sibiqa
    Президент Чехии прибыл в Киев

