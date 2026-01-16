Çexiya Prezidenti Kiyevdədir
Digər ölkələr
- 16 yanvar, 2026
- 13:07
Çexiya Prezidenti Petr Pavel Ukraynanın paytaxtı Kiyevə gəlib.
"Report"un Ukrayna KİV-lərinə istinadən məlumatına görə, bunu ölkənin xarici işlər naziri Andrey Sibiqa bildirib.
"Bu gün səhər mən Çexiya Prezidentini Kiyevdə salamlamaq şərəfinə nail oldum. Biz Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ilə strateji tərəfdaşlığımızın inkişafı, müdafiə əməkdaşlığı və sülh səyləri məqsədilə məzmunlu danışıqları səbirsizliklə gözləyirik", - deyə Sibiqa qeyd edib.
