    Молдова приветствует завершение переговоров Баку и Еревана по тексту мирного соглашения

    Внешняя политика
    • 06 марта, 2026
    • 13:32
    Молдова приветствует завершение переговоров Баку и Еревана по тексту мирного соглашения

    Молдова приветствует завершение переговоров между Арменией и Азербайджаном по тексту мирного соглашения.

    Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.

    "Мы приветствуем завершение переговоров между Арменией и Азербайджаном по тексту мирного соглашения. Это важный шаг на пути к достижению прочного мира и стабильности в регионе Южного Кавказа",- сказал он.

    Он также подчеркнул, что Баку и Кишинев придерживаются схожего подхода к текущим региональным вызовам безопасности и очень наладили хорошее сотрудничество в рамках международных организаций.

