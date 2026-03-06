Молдова приветствует завершение переговоров Баку и Еревана по тексту мирного соглашения
Внешняя политика
- 06 марта, 2026
- 13:32
Молдова приветствует завершение переговоров между Арменией и Азербайджаном по тексту мирного соглашения.
Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.
"Мы приветствуем завершение переговоров между Арменией и Азербайджаном по тексту мирного соглашения. Это важный шаг на пути к достижению прочного мира и стабильности в регионе Южного Кавказа",- сказал он.
Он также подчеркнул, что Баку и Кишинев придерживаются схожего подхода к текущим региональным вызовам безопасности и очень наладили хорошее сотрудничество в рамках международных организаций.
