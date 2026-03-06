Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Внешняя политика
    • 06 марта, 2026
    • 13:33
    Попшой: Кишинев заинтересован в сотрудничестве с Баку по поставкам газа и зеленой энергии

    Молдова выражает интерес к проекту "Зеленого энергетического коридора" (Black Sea Energy - ред.).

    Как передает Report, об этом заявил вице-премьер - министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

    Он сообщил, что энергетическая сфера в особенности может стать сферой для развития связей между двумя странами.

    "Обеспечение энергетической безопасности и увеличение поставок газа остаются приоритетными сферами для Молдовы. Мы благодарим правительство Азербайджана за поддержку, оказанную нам в 2022 году во время энергокризиса", - сказал Попшой.

    Он также сообщил, что Молдова намерена сотрудничать с Азербайджаном не только в сфере поставок газа, но и в области зеленой энергии.

    "Молдова совместно с компанией Energocom ведет переговоры с Госнефтекомпанией Азербайджана и намерена принять участие в проекте Зеленого энергетического коридора. Азербайджанские компании также приглашаются для вложения инвестиций в Молдову. Наша страна всегда открыта к закупкам азербайджанского газа и прочим долгосрочным инвестициям", - сказал вице-премьер.

    Popşoi: Kişineu qaz tədarükü və "yaşıl enerji" sahələrində Bakı ilə əməkdaşlıqda maraqlıdır
    Лента новостей