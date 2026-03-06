Президент: Осуждение Пакистаном теракта Ирана против Азербайджана - отражает дружбу наших стран

Решительное осуждение Пакистаном совершенного Ираном террористического акта против Азербайджана еще раз отражает азербайджано-пакистанскую дружбу.

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с премьер-министром Пакистана Мухаммадом Шахбазом Шарифом.

Президент Азербайджана и премьер-министр Пакистана подчеркнули, что наши страны всегда находятся рядом друг с другом в хорошие и трудные дни и готовы оказывать любую взаимную поддержку.