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    Президент Чехии назвал себя агентом Владимира Путина

    Земан добавил, что также является агентом китайского председателя и даже нового американского президента

    Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Президент Чехии Милош Земан, заявивший, что будет баллотироваться на второй срок, заявил в пятницу, что является русским агентом и, в частности, Владимира Владимировича Путина, передает Report.

    Однако, как передают "Чешские новости", его следующая фраза показала, что заявление было сделано в шутку.

    Земан добавил, что также является "агентом китайского председателя и даже нового американского президента". После этого президент Чехии заявил, что его записали и в агенты Израиля, который он всегда поддерживал.

    Посмеявшись Земан уже серьезно заявил, что на самом деле является агентом только Чешской Республики.

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