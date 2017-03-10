Президент Чехии назвал себя агентом Владимира Путина

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Президент Чехии Милош Земан, заявивший, что будет баллотироваться на второй срок, заявил в пятницу, что является русским агентом и, в частности, Владимира Владимировича Путина, передает Report.

Однако, как передают "Чешские новости", его следующая фраза показала, что заявление было сделано в шутку.

Земан добавил, что также является "агентом китайского председателя и даже нового американского президента". После этого президент Чехии заявил, что его записали и в агенты Израиля, который он всегда поддерживал.

Посмеявшись Земан уже серьезно заявил, что на самом деле является агентом только Чешской Республики.