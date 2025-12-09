Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Президент Чехии назначил 71-летнего миллиардера главой правительства

    • 09 декабря, 2025
    • 13:11
    Президент Чехии назначил 71-летнего миллиардера главой правительства

    Президент Чехии Петр Павел назначил премьер-министром страны Андрея Бабиша, председателя победившего на парламентских выборах движения ANO ("Акция недовольных граждан").

    Об этом сообщает Report со ссылкой на портал TK.

    По информации пресс-службы президентской администрации, в ближайшие дни Петр Павел утвердит сформированный Андреем Бабишем состав кабинета министров.

    Премьер формирует правительство из представителей ANO, а также политических движений SPD ("Свобода и прямая демократия") и Motorist ("Автомобилисты"). В парламенте эти политические силы занимают 108 из 200 депутатских кресел.

    71-летний Андрей Бабиш - миллиардер и политик, лидер движения ANO c 2011 года. Forbes оценивает его состояние в $4,3 млрд. Уже много лет Бабиш выступает совладельцем холдинга Agrofert, который управляет более чем 210 компаниями в самых разных сферах - от сельского хозяйства до возобновляемых источников энергии и средств массовой информации. Ранее он сообщил, что ради поста премьера решил передать во внешнее управление Agrofert.

    71 yaşlı milyarder Çexiyanın Baş naziri təyin edilib
