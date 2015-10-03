Президент Бразилии сократила себе зарплату на десять процентов

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Президент Бразилии Дилма Роуссефф объявила в пятницу о сокращении своей зарплаты на 10% на фоне серьезных проблем в экономике страны, информирует Report со ссылкой на РИА «Новости».

Урезание расходов на зарплату коснется также вице-президента Мишела Темера и оставшихся после серьезной "чистки" министров, отмечает портал Folha de Sao Paulo.

Ранее Роуссефф объявила об упразднении восьми министерств и слиянии некоторых министерских постов в рамках реформы, направленной на снижение расходов государства.

Недавно международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) понизило суверенный кредитный рейтинг Бразилии до уровня "мусорного", отметив при этом стремление правительства президента Роуссефф справиться с растущим долгом и политической нестабильностью. Финансовая ситуация в Бразилии осложнена нежеланием парламента принимать пакет жестких мер бюджетной экономии, включающий повышение налогов, предложенный правительством.