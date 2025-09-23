Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Президент Бразилии: Проблема изменения климата должна оставаться приоритетом для ООН

    • 23 сентября, 2025
    • 18:19
    Президент Бразилии: Проблема изменения климата должна оставаться приоритетом для ООН

    30-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP30) в бразильском Белене позволит лидерам стран продемонстрировать реальную приверженность климатической повестке.

    Как сообщает Report, об этом сегодня заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в ходе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи.

    "Ядерное оружие не защитят нас от климатического кризиса. 2024 стал самым жарким годом в истории. СOP30 в Бразилии станет конференцией истины. Это станет временем, когда лидеры всех стран смогут доказать, что они серьезно привержены обязательствам", - сказал он.

    По словам Лулы да Силвы, Бразилия привержена сокращению выбросов.

    "Изменения климата должны быть в центре ООН и в центре внимания", - подчеркнул президент Бразилии.

