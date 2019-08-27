Президент Бразилии поблагодарил лидеров G7 за обсуждение пожаров в Амазонии

Президент Бразилии Жаир Болсонару поблагодарил страны Группы семи за обсуждение ситуации вокруг пожаров в амазонских лесах.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом глава государства заявил во вторник в ходе совещания с членами правительства и губернаторами региона, которое транслировалось в Facebook.

"Мы благодарны G7 за проделанную работу. Я разговаривал (с президентом США Дональдом) Трампом и еще двумя лидерами, приглашенными на встречу (и.о. председателя правительства Испании Педро Санчесом и президентом Чили Себастьяном Пиньерой), чтобы успокоить их и привнести серьезный настрой в работу столь важной площадки, как G7", - сказал глава южноамериканской республики. Он также уточнил, что не против диалога по этому вопросу с Францией, выразив уверенность, что "решение данной проблемы, которое устроило бы весь мир" будет найдено благодаря общим усилиям.