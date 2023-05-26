Президент Бразилии отказался от приглашения Путина посетить Россию

Президент Бразилии Инасио Лула да Силва дал отказ на приглашение президента России Владимира Путина посетить РФ.

Президент Бразилии Инасио Лула да Силва дал отказ на приглашение президента России Владимира Путина посетить РФ.

Как передает Report , об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на заявление бразилського лидера в Twitter.

"Я только что разговаривал по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Я поблагодарил его за приглашение посетить Международный экономический форум в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.

Президент Бразилии ответил, что не может поехать в Россию. Также он добавил, что готов вместе с Индией, Индонезией и Китаем пытаться найти мирные "пути" урегулирования войны в Украине.