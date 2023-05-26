Президент Бразилии отказался от приглашения Путина посетить Россию

Президент Бразилии Инасио Лула да Силва дал отказ на приглашение президента России Владимира Путина посетить РФ.
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"Я только что разговаривал по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Я поблагодарил его за приглашение посетить Международный экономический форум в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.
Президент Бразилии ответил, что не может поехать в Россию. Также он добавил, что готов вместе с Индией, Индонезией и Китаем пытаться найти мирные "пути" урегулирования войны в Украине.