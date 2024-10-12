Президент Бразилии обвинил США во вмешательстве из-за запроса о сделке с Saab

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва назвал вмешательством во внутренние дела страны запрос, который США направили шведскому военно-промышленному концерну Saab в связи с продажей южноамериканской стране истребителей в 2014 году.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва назвал вмешательством во внутренние дела страны запрос, который США направили шведскому военно-промышленному концерну Saab в связи с продажей южноамериканской стране истребителей в 2014 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом да Силва заявил в интервью радиостанции O Povo.

"Честно говоря, я думаю, что этот запрос об информации со стороны США - это вмешательство США в дела другой страны. Это неуместно. Я не знаю, какую информацию они запрашивают, не хочу делать поспешных выводов, но нет смысла запрашивать информацию о самолете, который купила Бразилия", - сказал он.

По мнению бразильского лидера, запрос связан с тем, что США не понравилось, что Бразилия купила истребители не их производства. "Они хотели, чтобы мы купили их самолеты, и им определенно не понравилось, что [экс-президент] Дилма [Руссефф] выбрала суверенным образом купить шведские самолеты", - сказал Лула да Силва.

Отметим, что Бразилия и SAAB подписали соглашение о поставке 36 истребителей Gripen в 2014 году. 10 октября шведский производитель сообщил, что получил запрос от Министерства юстиции США об этой сделке.