​Президент Боливии лично принял участие в тушении лесных пожаров

Президент Боливии Эво Моралес отправился в зону, где бушуют лесные пожары, и лично принял участие в тушении очагов возгорания.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Agencia Boliviana de Información.

По данным агентства, глава государства вместе с министром при президенте Хуаном Рамоном Кинтаной и министром обороны Хавьером Савалетой отправился в регион Чикитания в департаменте Санта-Крус. "Мы приземлились на вертолете, и как вы видели, потушили четыре небольших очага возгорания. Но я думаю, из-за жары они могут вспыхнуть вновь", - сказал президент сопровождавшим его журналистам во время посещения окрестностей коммуны Санта-Роса.

Глава государства отметил, что из-за ветров пламя вновь охватило деревья в некоторых зонах, где пожар был уже ликвидирован. "Мы продолжим отправлять пожарных и волонтеров, а также солдат и полицейских", - сказал Моралес.