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Президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке

Президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке

Президент Боливии Эво Моралес заявил о своём решении уйти в отставку. 

Как передает Report, oб этом стало известно вскоре после того, как боливийский лидер объявил о проведении новых президентских выборов в стране.

Ранее Вооруженные силы призвали его покинуть пост у для обеспечения стабильности в стране.

Поводом для беспорядков стали результаты подсчета голосов на выборах президента. По данным Высшего избирательного суда Боливии, победу уже в первом туре одержал Моралес, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования.

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