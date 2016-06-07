​Президент Боливии будет прооперирован из-за травмы колена

Баку. 7 Июня. REPORT.AZ/ Президент Боливии Эво Моралес в ближайшие часы перенесет операцию на колене из-за полученной травмы.

Как передает Report, об этом сообщило в понедельник министерство при президенте.

"В соответствии с рекомендацией врачей президент Эво Моралес в ближайшие часы будет госпитализирован и прооперирован", - говорится в заявлении. По данным ведомства, глава государства порвал связки на левой ноге во время игры в футбол в субботу.

"Сначала была диагностирована легкая травма. Однако после того, как была сделана магнитно-резонансная томография, был созвана медкомиссия, специалисты установили наличие значительного разрыва крестообразных связок колена", - отмечают в Министерстве при президенте.

В 2011 году Моралес уже перенес операцию на этом же колене из-за аналогичной травмы.