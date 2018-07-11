Президент Болгарии: Трамп потребовал увеличить расходы стран НАТО до 4% ВВП

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп потребовал от европейских коллег по НАТО увеличить расходы на оборону до 4% ВВП.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам президент Болгарии Румен Радев.

"Вопросов становится больше, чем ответов. Президент Трамп, который говорил первым, поставил вопрос не только достигнуть 2% ВВП (на нужды обороны - ред.), причем уже сегодня, а поставил новый барьер - 4%. После объявления этих цифр он покинул встречу, а его требования больше (во время выступлений глав делегаций - ред.) пока не вспоминались", - отметил Р.Радев.