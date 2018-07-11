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    Президент Болгарии: Трамп потребовал увеличить расходы стран НАТО до 4% ВВП

    Президент США Дональд Трамп потребовал от европейских коллег по НАТО увеличить расходы на оборону до 4% ВВП

    Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп потребовал от европейских коллег по НАТО увеличить расходы на оборону до 4% ВВП.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам президент Болгарии Румен Радев.

    "Вопросов становится больше, чем ответов. Президент Трамп, который говорил первым, поставил вопрос не только достигнуть 2% ВВП (на нужды обороны - ред.), причем уже сегодня, а поставил новый барьер - 4%. После объявления этих цифр он покинул встречу, а его требования больше (во время выступлений глав делегаций - ред.) пока не вспоминались", - отметил Р.Радев.

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