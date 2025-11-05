Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Президент Болгарии наложил вето на закон о продаже активов "Лукойла"

    • 05 ноября, 2025
    • 16:07
    Президент Болгарии наложил вето на закон о продаже активов Лукойла

    Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на законопроект об инвестициях относительно условий возможной продажи в стране активов российской компании "Лукойл", принятый парламентом 24 октября.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на болгарское издание "24 часа".

    Согласно принятым поправкам, сделки с недвижимым имуществом, некоторым движимым имуществом, а также корпоративными правами четырех компаний, контролируемых "Лукойлом", могут осуществляться только по решению правительства. При этом Кабинет министров должен был бы действовать исключительно после положительного заключения Государственного агентства "Национальная безопасность" (ГАНС).

    Отмечается, что Радев обжаловал положение о том, что такие сделки в обязательном порядке должны проводиться под контролем Государственного агентства национальной безопасности, которое должно выдать письменное заключение о возможности продажи активов.

    "Принятый закон ставит правительство в функциональную и оперативную зависимость от Государственного агентства национальной безопасности, что конституционно недопустимо", - отметил президент, вернув закон на обсуждение в парламент.

