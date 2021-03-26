Президент Беларуси поручил создать самую лучшую вакцину от COVID-19

По словам президента, белорусы уже "кое-что знают"

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил в кратчайшие сроки создать самую лучшую вакцину от коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое указание он дал в пятницу, принимая с докладом министра здравоохранения Дмитрия Пиневича.

"Отечественная вакцина - дело чести Гусакова и Пиневича, Минздрава и Национальной академии наук. В кратчайшие сроки сделать самую лучшую вакцину, - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство "БелТА". - Почему самую лучшую? Потому что опыт уже есть. И у россиян, и у европейцев, и у китайцев, и у индусов. Много кто уже производит эти вакцины".

По словам Лукашенко, белорусы уже "кое-что знают". "Мы не на голом месте это делаем", - заявил глава государства.