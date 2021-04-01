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Президент Беларуси подписал распоряжение о разработке вакцины от коронавируса

Президент Беларуси подписал распоряжение о разработке вакцины от коронавируса Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал распоряжение о создании отечественной вакцины против заболевания, вызываемого коронавирусом.
Другие страны
1 апреля 2021 г. 20:13
Президент Беларуси подписал распоряжение о разработке вакцины от коронавируса
Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал распоряжение о создании отечественной вакцины против заболевания, вызываемого коронавирусом.

Как передает Report, об этом сообщили в четверг в пресс-службе главы государства агентству БелТА.

Документ предусматривает выполнение в 2021-2023 годах Министерством здравоохранения Беларуси и Национальной академией наук комплекса мероприятий по разработке соответствующего препарата. В частности, распоряжением президента определены организации - исполнители работ по созданию вакцины, основные этапы и источники финансирования работ, сроки проведения доклинических и клинических испытаний.

Согласно документу, научные организации Минздрава и Национальной академии наук будут оснащены оборудованием и комплектующими изделиями, необходимыми для создания вакцины.

Ранее Лукашенко поручил в кратчайшие сроки создать в Беларуси самую лучшую вакцину от коронавируса.

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