Президент Беларуси подписал распоряжение о разработке вакцины от коронавируса

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал распоряжение о создании отечественной вакцины против заболевания, вызываемого коронавирусом.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал распоряжение о создании отечественной вакцины против заболевания, вызываемого коронавирусом.

Как передает Report, об этом сообщили в четверг в пресс-службе главы государства агентству БелТА.

Документ предусматривает выполнение в 2021-2023 годах Министерством здравоохранения Беларуси и Национальной академией наук комплекса мероприятий по разработке соответствующего препарата. В частности, распоряжением президента определены организации - исполнители работ по созданию вакцины, основные этапы и источники финансирования работ, сроки проведения доклинических и клинических испытаний.

Согласно документу, научные организации Минздрава и Национальной академии наук будут оснащены оборудованием и комплектующими изделиями, необходимыми для создания вакцины.

Ранее Лукашенко поручил в кратчайшие сроки создать в Беларуси самую лучшую вакцину от коронавируса.