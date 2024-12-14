Президент Беларуси отправился с визитом в Оман

Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 декабря отправился с рабочим визитом в Султанат Оман.
Как передает Report, об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.
"Запланированы переговоры с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом. Лидеры стран обсудят состояние и перспективы развития отношений, направления, по которым можно придать дополнительный импульс двустороннему сотрудничеству. Главы государств также обменяются мнениями по актуальной международной повестке дня", - сказано в сообщении.