Президент Австрии поручил лидеру ультраправых сформировать правительство

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен в понедельник поручил лидеру ультраправой "Партии свободы" Герберту Киклю сформировать новое правительство.

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен в понедельник поручил лидеру ультраправой "Партии свободы" Герберту Киклю сформировать новое правительство.

Как передает Report, об этом сообщает информационное агентство EFE.

"Кикль пользуется необходимым доверием для того, чтобы изыскать действенные решения относительно того, что касается переговоров о формировании правительства, он готов взять на себя эту ответственность, поэтому я поручаю ему продолжить переговоры по формированию правительства", - сказал глава государства.

По словам Ван дер Беллена, это решение далось ему нелегко, но он заверил, что продолжит следовать принципам и нормам австрийской конституции.

Президент Австрии предложил сформировать правительство лидеру ультраправых после провала коалиционных переговоров между консерваторами, социал-демократами и либералами. На выборах в конце сентября 2024 года "Партия свободы" заручилась поддержкой почти 29% голосов избирателей, поэтому для формирования правительства Киклю также придется вести коалиционные переговоры.