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Президент Австрии подписал закон об обязательной вакцинации от COVID-19

Президент Австрии подписал закон об обязательной вакцинации от COVID-19 Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен в пятницу подписал закон о введении обязательной вакцинации от коронавируса в республике, он может вступить в силу уже в эту пятницу.
Другие страны
4 февраля 2022 г. 16:16
Президент Австрии подписал закон об обязательной вакцинации от COVID-19

Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен в пятницу подписал закон о введении обязательной вакцинации от коронавируса в республике, он может вступить в силу уже в эту пятницу.

Как передает Report со ссылкой на австрийские СМИ.

Депутаты Национального совета (нижняя палата парламента) проголосовали за принятие закона 20 января, в минувший четверг голосование состоялось и в Федеральном совете (верхняя палата).

После президента закон предстоит подписать канцлеру Австрии Карлу Нехаммеру, после чего он должен быть опубликован в реестре федеральных законов. Таким образом, обязательная вакцинация в Австрии может вступить в силу уже сегодня, 4 февраля.

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Версия на английском языке Austria introducing mandatory COVID-vaccination

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