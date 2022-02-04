Президент Австрии подписал закон об обязательной вакцинации от COVID-19

Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен в пятницу подписал закон о введении обязательной вакцинации от коронавируса в республике, он может вступить в силу уже в эту пятницу.

Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен в пятницу подписал закон о введении обязательной вакцинации от коронавируса в республике, он может вступить в силу уже в эту пятницу.

Как передает Report со ссылкой на австрийские СМИ.

Депутаты Национального совета (нижняя палата парламента) проголосовали за принятие закона 20 января, в минувший четверг голосование состоялось и в Федеральном совете (верхняя палата).

После президента закон предстоит подписать канцлеру Австрии Карлу Нехаммеру, после чего он должен быть опубликован в реестре федеральных законов. Таким образом, обязательная вакцинация в Австрии может вступить в силу уже сегодня, 4 февраля.