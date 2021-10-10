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Президент Австрии объявил кризис в правительстве завершенным

Президент Австрии объявил кризис в правительстве завершенным Правительственный кризис на фоне объявления об уходе с поста канцлера Австрии Себастьяна Курца завершен. Правительство продолжит работу с новым канцлером с понедельника.
Другие страны
10 октября 2021 г. 22:34
Президент Австрии объявил кризис в правительстве завершенным
Александер Ван дер Беллен

Правительственный кризис на фоне объявления об уходе с поста канцлера Австрии Себастьяна Курца завершен. Правительство продолжит работу с новым канцлером с понедельника.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Австрии Александер Ван дер Беллен.

"Этот правительственный кризис завершен. Утром я приведу к присяге нового канцлера и нового министра иностранных дел. Работа для нашей страны может продолжиться", - сказал Ван дер Беллен.

Он также поблагодарил Курца за решение оставить должность канцлера. Реорганизация правительства завершена и теперь надо продолжить работу, восстановив доверие, добавил президент.

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Версия на азербайджанском языке Avstriya Prezidenti: "Hökumət böhranı bitib"

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