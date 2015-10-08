Референдум по изменениям в Конституцию Армении состоится 6 декабря

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Референдум, на котором гражданам Армении предстоит выразить свое отношение к изменениям Конституции республики, будет проведен 6 декабря.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в четверг указе президента Сержа Саргсяна.

Конституционная реформа подразумевает переход страны к парламентской форме правления.

5 октября парламент Армении большинством голосов дал согласие на проведение референдума.