Президент Аргентины заявил, что Кристину Фернандес де Киршнер пытались убить

Президент Аргентины Альберто Фернандес назвал попыткой убийства действия мужчины, направившего пистолет на вице-президента страны Кристину Фернандес де Киршнер.

Президент Аргентины Альберто Фернандес назвал попыткой убийства действия мужчины, направившего пистолет на вице-президента страны Кристину Фернандес де Киршнер.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом президент Аргентины сказал в четверг в обращении к нации.

"Сегодня около 21:00 (04:00, бакинское время) мужчина совершил покушение на действующего вице-президента и дважды президента страны Кристину Фернандес де Киршнер. Это самое тяжкое событие с момента восстановления демократии (в 1983 году)", - сказал он.

Как сообщил президент Аргентины, напавший на вице-президента мужчина смог нажать на курок. "Кристина жива, потому что по какой-то причине, которая еще не была технически установлена, оружие с пятью пулями не произвело выстрел, несмотря на спущенный курок", - сказал глава государства.

Ранее в четверг полиция задержала мужчину, который направил пистолет на вице-президента у ее дома в Буэнос-Айресе. На кадрах, показанных в эфире телеканала Cinco Noticias, видно, как стоявший в толпе мужчина смог приблизиться к Фернандес де Киршнер с оружием практически вплотную.