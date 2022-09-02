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Президент Аргентины заявил, что Кристину Фернандес де Киршнер пытались убить

Президент Аргентины заявил, что Кристину Фернандес де Киршнер пытались убить Президент Аргентины Альберто Фернандес назвал попыткой убийства действия мужчины, направившего пистолет на вице-президента страны Кристину Фернандес де Киршнер.
Другие страны
2 сентября 2022 г. 08:08
Президент Аргентины заявил, что Кристину Фернандес де Киршнер пытались убить

Президент Аргентины Альберто Фернандес назвал попыткой убийства действия мужчины, направившего пистолет на вице-президента страны Кристину Фернандес де Киршнер.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом президент Аргентины сказал в четверг в обращении к нации.

"Сегодня около 21:00 (04:00, бакинское время) мужчина совершил покушение на действующего вице-президента и дважды президента страны Кристину Фернандес де Киршнер. Это самое тяжкое событие с момента восстановления демократии (в 1983 году)", - сказал он.

Как сообщил президент Аргентины, напавший на вице-президента мужчина смог нажать на курок. "Кристина жива, потому что по какой-то причине, которая еще не была технически установлена, оружие с пятью пулями не произвело выстрел, несмотря на спущенный курок", - сказал глава государства.

Ранее в четверг полиция задержала мужчину, который направил пистолет на вице-президента у ее дома в Буэнос-Айресе. На кадрах, показанных в эфире телеканала Cinco Noticias, видно, как стоявший в толпе мужчина смог приблизиться к Фернандес де Киршнер с оружием практически вплотную.

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Версия на английском языке ВидеоArgentine vice president escapes assassination attempt
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