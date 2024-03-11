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Президент Аргентины уволил замминистра из-за повышения зарплат членам правительства

Президент Аргентины уволил замминистра из-за повышения зарплат членам правительства Президент Аргентины Хавьер Милей сообщил, что уволил заместителя министра человеческого капитала после скандала вокруг повышения зарплат главы государства и членов его правительства, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.
Другие страны
11 марта 2024 г. 20:36
Президент Аргентины уволил замминистра из-за повышения зарплат членам правительства

Президент Аргентины Хавьер Милей сообщил, что уволил заместителя министра человеческого капитала после скандала вокруг повышения зарплат главы государства и членов его правительства, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Замминистра по вопросам труда я уволил. Сейчас его уведомляют об этом. Я уволил его за ошибку, которую нельзя было совершать", - сказал Милей в эфире телеканала LN+.

По словам главы государства, он уже подписал указ, отменяющий повышение зарплат. "В следующем месяце им вычтут это [повышение] из выплаты", - сказал Милей.

9 марта оппозиционный депутат Виктория Толоса Пас сообщила в соцсети X, что в период с января по февраль зарплаты президента и министров правительства выросли на 48%. По словам законодателя, глава государства стал получать 6 млн песо ($6,7 тыс.) в месяц.

После этого Милей написал в X, что не знал о повышении и отменит его.

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