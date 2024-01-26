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Президент Аргентины уволил министра инфраструктуры за утечку информации

Президент Аргентины уволил министра инфраструктуры за утечку информации Президент Аргентины Хавьер Милей отправил в отставку министра инфраструктуры Гильермо Ферраро за утечку содержания встречи кабмина.
Другие страны
26 января 2024 г. 06:38
Президент Аргентины уволил министра инфраструктуры за утечку информации

Президент Аргентины Хавьер Милей отправил в отставку министра инфраструктуры Гильермо Ферраро за утечку содержания встречи кабмина.

Как передает Report, об этом сообщил в четверг телеканал TN.

Правительство пока не подтвердило информацию об отставке. В то же время Милей поставил лайк в соцсети X под сообщением другого пользователя: "Министерство инфраструктуры прекратит существование и станет департаментом под управлением Тото [Луиса] Капуто, мегаминистра экономики. Отличное решение".

Если информация о слиянии ведомств подтвердится, в Аргентине останется восемь министерств. Ранее Милей, вступивший в должность 10 декабря 2023 года, уже сократил количество министерств с 18 до 9.

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