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    Президент Аргентины сломал ребро, играя с дочерью

    Главе государства придётся несколько дней провести вдали от работы

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Президент Аргентины Маурисио Макри, принявший присягу в декабре, получил трещину ребра, играя в собственном доме с четырёхлетней дочкой, передает Report со ссылкой на ВВС.

    Как отметили в президентской канцелярии, главе государства придётся несколько дней провести вдали от работы. Сейчас президент отлёживается в загородном доме.

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