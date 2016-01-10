Президент Аргентины сломал ребро, играя с дочерью

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Президент Аргентины Маурисио Макри, принявший присягу в декабре, получил трещину ребра, играя в собственном доме с четырёхлетней дочкой, передает Report со ссылкой на ВВС.



Как отметили в президентской канцелярии, главе государства придётся несколько дней провести вдали от работы. Сейчас президент отлёживается в загородном доме.