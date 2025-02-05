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Президент Аргентины распорядился о выходе страны из ВОЗ

Президент Аргентины распорядился о выходе страны из ВОЗ Президент Аргентины Хавьер Милей распорядился о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Другие страны
5 февраля 2025 г. 19:22
Президент Аргентины распорядился о выходе страны из ВОЗ

Президент Аргентины Хавьер Милей распорядился о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как передает Report, об этом заявил официальный представитель правительства республики Мануэль Адорни.

"Хотел бы проинформировать, что президент Аргентины Хавьер Милей проинструктировал главу МИД Херардо Вертейна о выходе Аргентины из Всемирной организации здравоохранения", - сказал Адорни на пресс-конференции.

Среди причин он назвал в первую очередь "глубокие разногласия по поводу санитарной политики во время пандемии" COVID-19.

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