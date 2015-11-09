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    Президент Аргентины не примет участие на саммите "G-20" в Турции

    Причина связана с подготовкой к предстоящим 22 ноября в Аргентине президентским выборам

    Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Президент Аргентины Кристина Фернандес де Кришнер не примет участие на предстоящем в Турции саммите "G-20".

    Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, информацию распространило канадское официальное информагентство "Telam".

    Отмечается, что причина связана с подготовкой к предстоящим 22 ноября в Аргентине президентским выборам. На саммите в Анталии 15-16 ноября вместо главы государства примут участие глава МИД Аргентины Эктор Тимерман и министр экономического развития Аксель Кисиллоф.

    Напомним, что срок полномочий президента Аргентины истекает 10 декабря.

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