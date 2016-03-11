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    Президент Анголы уйдет в отставку в 2018 году

    Жозе Эдуарду душ Сантуш намерен сложить полномочия после почти 40-летнего пребывание на посту

    Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Президент Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуш заявил о своем намерении сложить полномочия после почти 40-летнего пребывание на посту, сообщает Report со ссылкой на Reuters. 

    "Я принял решение покинуть свой пост и завершить свою политическую карьеру в 2018 году", - заявил Сантуш.

    Отмечается, что следующие выборы в стране должны состояться в 2018 году.

    Жозе Эдуарду душ Сантуш является вторым президентом Анголы с 21 сентября 1979 года. В 1963-1969 годах он учился в Азербайджанском институте нефти и химии. 

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