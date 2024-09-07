Президент Алжира назвал выборы решающим моментом в истории страны

Досрочные президентские выборы, проходящие в субботу в Алжирской Народной Демократической Республике (АНДР), являются решающим моментом в истории страны.

Досрочные президентские выборы, проходящие в субботу в Алжирской Народной Демократической Республике (АНДР), являются решающим моментом в истории страны.

Как передает Report, об этом заявил действующий глава государства Абдельмаджид Теббун, которого цитирует алжирское радио.

"Избирательная кампания к президентским выборам прошла очень чисто. Все три кандидата справились со своей задачей и создали очень достойный имидж демократии в Алжире. Я надеюсь, что мы будем примером для других. Наша страна является неотъемлемой частью мира, будь то для африканского континента, арабского мира или Средиземноморья", - сказал он.

Теббун выразил надежду, что победитель выборов продолжит путь в интересах алжирского государства и народа, чтобы достичь точки невозврата в экономическом развитии и построении подлинной демократии.

"...Демократии прав граждан, а не демократии лозунгов", - подытожил он.

В Алжире 7 сентября работает свыше 63 тыс. избирательных участков. Они открылись в 8:00 (11:00 по бакинскому времени) и закроются в 20:00 по местному (23:00 по бакинскому) времени.